Власти Новосибирска рассказали, кому положены льготы на получение жилья

НОВОСИБИРСК, 24 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске встать на очередь с целью получение льгот на покупку жилья могут семьи, который проживают в неблагоприятных условиях и им не хватает квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии