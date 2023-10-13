Первый эвакуационный рейс из Израиля в Индию доставил 212 человек

Государственный министр Индии по вопросам предпринимательства, развитию навыков, электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар заявил, что первый эвакуационный рейс по вывозу граждан Индии, застрявших в Израиле, прибыл в аэропорт Нью-Дели.