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Си Цзиньпин отказался от участия в конференции ООН по изменению климата в Глазго

Си Цзиньпин отказался от участия в конференции ООН по изменению климата в Глазго

Председатель Китайской народной демократической социалистической республикой Си Цзиньпин отказался от участия в конференции ООН изменению климата, которая пройдет в начале ноября в британском Глазго.

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