Традиции и обычаи на 16 сентября 2024 года: традиции, запреты, народные приметы и молитвы в день мученицы Василисы

16 сентября православная церковь отмечает день памяти святой мученицы Василисы. В возрасте всего 9 лет она приняла мученическую смерть за свою веру во Христа во времена жестоких гонений при императоре Диоклетиане.
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