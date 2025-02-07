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Свежие комментарии

Итальянский нож с русским(!) названием

Итальянский нож с русским(!) названием

Скоро будет отчет по поездке в Рим в феврале. Пока расскажу об удивительном случае. Еще только собираясь в Рим, размышлял какой приобрести сувенир, чтобы и глаз радовал, не валялся без дела, был аутентичным и напоминал о поездке.

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