Итальянский нож с русским(!) названием

Скоро будет отчет по поездке в Рим в феврале. Пока расскажу об удивительном случае. Еще только собираясь в Рим, размышлял какой приобрести сувенир, чтобы и глаз радовал, не валялся без дела, был аутентичным и напоминал о поездке.