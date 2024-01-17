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«Ведомости»: в России из аптек исчезло лекарство от повторного инфаркта

«Ведомости»: в России из аптек исчезло лекарство от повторного инфаркта

В России в аптеках пропал лекарственный препарат для предотвращения случаев повторного инфаркта. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения РФ пишет, что у нас «снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата «эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly».

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