«Ведомости»: в России из аптек исчезло лекарство от повторного инфаркта

В России в аптеках пропал лекарственный препарат для предотвращения случаев повторного инфаркта. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения РФ пишет, что у нас «снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата «эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly».
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