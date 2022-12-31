"Если это не любовь, то что?": Ласки бородатого мужика с попугаем попали на видео

В Сети появилось видео, на кадрах которого хозяин и его питомец устроили нежности. Из домашних питомцев не только кошки и собаки любят понервничать, но, оказывается, и попугаи.
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