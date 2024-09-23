Депутат Одарченко, предлагавший взятку Найему, сбежал в Румынию

Народный депутат от фракции «Слуга народа» из Харькова Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, сбежал в Румынию и попросил там убежища.
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