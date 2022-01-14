От личное мнение

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Ну причины на вскидку пока две, или сэкономили на трубе, что вряд ли, скорее всего где то присутствуют блуждающие токи.Новый водопровод ...
  • inmarkov
    Следует ожидать, что будут продавать шипованную обувь, изготовленную на предприятиях  БегловаКуда исчез песок ...
  • Олег Татьянин
    Дядюшка Сэм, что сидит за лужей, и толпа холопов из ЕС - это типичные менеджеры. А главная задача менеджера какая? Вп...Публицист Носиков...

НАТО и Россия оставляют возможности для дальнейшего диалога

НАТО и Россия оставляют возможности для дальнейшего диалога

Переговоры России и представителей стран НАТО прошли 12 числа в Брюсселе. И кажется, о завершении процесса поиска компромиссов говорить пока рано, учитывая, на что представители Альянса согласились пойти, а чему воспротивились категорически.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх