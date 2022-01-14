НАТО и Россия оставляют возможности для дальнейшего диалога

Переговоры России и представителей стран НАТО прошли 12 числа в Брюсселе. И кажется, о завершении процесса поиска компромиссов говорить пока рано, учитывая, на что представители Альянса согласились пойти, а чему воспротивились категорически.
Переговоры России и представителей стран НАТО прошли 12 числа в Брюсселе. И кажется, о завершении процесса поиска компромиссов говорить пока рано, учитывая, на что представители Альянса согласились пойти, а чему воспротивились категорически.
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