Когда остановится Гольфстрим...

лл лина любимцева Захватывающая версия!! НО...Мы не знаем, что было ДО НАС... НЕ узнаем, что будет ПОСЛЕ НАС!!... Век человека так короток...и, собственно, даже до века не дотягивает!!

Олег Щепанов Они помрут от голода вместе с верблюдами...не дождутся воды....