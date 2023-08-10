Ну, то что после исчезновения Гольфстрима в Европе вдруг станет резко холодно – мы уже выяснили. https://cont.
Когда остановится Гольфстрим...
Комментарии
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лл
лина любимцева
Захватывающая версия!! НО...Мы не знаем, что было ДО НАС... НЕ узнаем, что будет ПОСЛЕ НАС!!... Век человека так короток...и, собственно, даже до века не дотягивает!!
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10 мин.
Олег Щепанов
Они помрут от голода вместе с верблюдами...не дождутся воды....
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10 мин.
лл
лина любимцева
Они хотят у России "свои земли" отобрать... Где вода есть. А ЕСЛИ Россия действительно свои земли у них отберет, что останется от Казахстана? Пшик? пол-улуса...
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8 мин.
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