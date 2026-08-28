Eskom сообщил об отключении АЭС "Коберг" из-за срабатывания защиты

Южноафриканская энергокомпания Eskom сообщила о внезапной остановке АЭС "Коберг" рядом с Кейптауном. Система защиты первого реактора сработала после блокировки охладительного насоса мертвой рыбой, что снизило мощность.
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