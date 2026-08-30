Нарколог Сергеев: после выпитого безалкогольного пива не стоит садиться за руль

Употребление безалкогольного пива перед поездкой за рулем само по себе не запрещено, однако после нескольких бутылок уровень этанола в организме может приблизиться к допустимому порогу или превысить его.
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