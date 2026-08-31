«Другого пути нет»: депутат Соболев назвал единственный способ исключить удары ВСУ по России

Удары ВСУ по России прекратятся только после выхода на западные границы Украины, считают в Госдуме.Россия сможет полностью исключить удары украинских беспилотников и ракет по своей территории только в одном случае — при выходе на западные границы Украины.
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Полностью исключить можно только одним способом: восстановить КГБ. Именно его, а не дерьмократизированный заменитель. Только вот незадача - не получится. Кадры брать негде. Разве что у КНДР попросить.
В Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии и остальных странах НАТО, а также в Японии и Австралии надо все деньги и всех наёмных работников направить на производство оружия и боеприпасов, БПЛА, ракет! Правителей, чиновников, олигархов; "звёзд" шоу бизнеса и профессионального спорта; авторитетов криминала, науки, культуры, значительную часть населения, фермеров и бездомных перевести на постоянное жительство в танках, самоходных орудиях, ПЗРК, каютах военных надводных и подводных кораблей. И там предоставлять им кушать патроны, гранаты и снаряды; утолять жажду дизельным топливом, бензином, газойлем, вместо омлета и десерта потреблять мазут.