Тель-Авив не слезает с двух стульев

Время от времени в Израиле звучат резкие заявления в адрес России. Очередное раздалось на днях: лидер оппозиции в кнессете, председатель партии «Еш Атид», бывший премьер-министр республики Яир Лапид «посоветовал» руководству еврейского государства пересмотреть отношения с РФ по конфликту в секторе Газа».