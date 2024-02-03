Тель-Авив не слезает с двух стульев

Время от времени в Израиле звучат резкие заявления в адрес России. Очередное раздалось на днях: лидер оппозиции в кнессете, председатель партии «Еш Атид», бывший премьер-министр республики Яир Лапид «посоветовал» руководству еврейского государства пересмотреть отношения с РФ по конфликту в секторе Газа».
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