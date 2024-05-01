В Иркутске прошёл митинг в честь 1 мая

В Иркутске отметили Праздник Весны и Труда. Торжественный митинг состоялся у стелы “Иркутск – город трудовой доблести”, возведенной в 2022 году в честь присвоения городу этого почетного звания, сообщили в администрации города.
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