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Татар-информ

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Рустам Минниханов: Мы гордимся, что наши разработки помогают спасать жизни

Рустам Минниханов: Мы гордимся, что наши разработки помогают спасать жизни

Сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо» рассказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что значительная часть техники, которая используется экстренными службами нашей страны, производится в Татарстане.

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