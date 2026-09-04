Рустам Минниханов: Мы гордимся, что наши разработки помогают спасать жизни

Сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо» рассказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что значительная часть техники, которая используется экстренными службами нашей страны, производится в Татарстане.