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Простой способ сделать картофель более полезным

Простой способ сделать картофель более полезным

Простой способ сделать картофель более полезным Алёна ЮрьеваКартофель — один из самых популярных овощей в России, но его репутация в плане пользы для здоровья оставляет желать лучшего из-за высокого содержания крахмала.

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