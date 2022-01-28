Правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи Дмитрий Чернышенко провел процесс утверждения дорожной карты касательно регулирования криптовалют на период до конца текущего года.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи Дмитрий Чернышенко провел процесс утверждения дорожной карты касательно регулирования криптовалют на период до конца текущего года.
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