smi.today

1 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mihaliz
    смело защищает страну из-за границы организмом  там в безопасности а не здесь в районной больницеСеть: «А кто довё...
  • Василий
    Укры, кто и чем будет расплачиваться за поставленные энергоносители? Чур только не РФ !!!!Запасы угля на ТЭ...
  • Сергей К
    Вот это правильно.В Уфе начали отло...

Правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

Правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи Дмитрий Чернышенко провел процесс утверждения дорожной карты касательно регулирования криптовалют на период до конца текущего года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх