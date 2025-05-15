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Тренер "Зенита" Оливейра остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Тренер "Зенита" Оливейра остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра высказался о недовольстве главного тренера команды Сергея Семака судейством в матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА и заявил, что все спорные решения были приняты не в пользу петербургского клуба.

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