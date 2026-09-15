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50 страховок и 180 отелей: роман с агентом дорого обошелся китайцу

50 страховок и 180 отелей: роман с агентом дорого обошелся китайцу

Житель китайского города Лючжоу после романа со страховым агентом потратил более 10 млн юаней на оформление страховых полисов для жены и дочери, а его супруга в итоге через суд добилась возврата части средств .

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