Подружка Выручила…рецепт мяса на скорую руку, когда гости уже за столом…

Всем большой привет! Сегодня готовлю скорейшее мясо, на тот случай, когда прибежал с работы, а гости уже за столом и нужно быстро приготовить что — нибудь вкусное изя мяса…подсказала подруга и просто спасла меня.
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