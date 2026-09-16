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Еврокомиссия предложит запретить соцсети детям до 13 лет

Еврокомиссия предложит запретить соцсети детям до 13 лет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала инициативу Kids Act, которая полностью запретит использование социальных сетей детьми младше 13 лет.

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