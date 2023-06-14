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Житель Улан-Удэ зарезал посетителя кафе

Житель Улан-Удэ зарезал посетителя кафе

В Улан-Уэе произошло убийство посетителя летнего кафе, расположенного на улице Лимонова. Такой информацией делятся «Аргументы и факты», ссылаясь на заявление Следственного комитета.

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