Воспитанник Ротшильда - «кровавый Лёня» мстит за Пугачёву. Бородин обвинил «примадонну» в покушении на убийство за раскрытую «правду»

БлокнотРУ Как сообщает телеграм-канал Shot глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в специальном донесении генерал-майору юстиции Андрею Стрижову сообщил, что боится за свою жизнь.