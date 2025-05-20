Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!Во вторник, 27 мая, в 18:30 в Рязанском дворце молодёжи пройдёт конкурс «Мисс РГУ — 2025».