Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!Во вторник, 27 мая, в 18:30 в Рязанском дворце молодёжи пройдёт конкурс «Мисс РГУ — 2025».
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