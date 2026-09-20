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Дата-центры в США будут потреблять больше газа, чем Германия и Япония вместе взятые

Дата-центры в США будут потреблять больше газа, чем Германия и Япония вместе взятые

Meta*, Microsoft, Google и Amazon объявили о планах строить газовые электростанции, которые будут напрямую снабжать их дата-центры электроэнергией, минуя общую сеть.

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