Владислав Шапша встретился в Калуге с министром культуры России Ольгой Любимовой

В Калуге прошла рабочая встреча Министра культуры России Ольги Любимовой и губернатора области Владислава Шапши Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "Культура" в Калужской области удалось построить и отремонтировать более 50 домов культуры, еще 2 объекта строятся, 29 детских школ искусств привели в порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии