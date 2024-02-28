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Владислав Шапша встретился в Калуге с министром культуры России Ольгой Любимовой

Владислав Шапша встретился в Калуге с министром культуры России Ольгой Любимовой

В Калуге прошла рабочая встреча Министра культуры России Ольги Любимовой и губернатора области Владислава Шапши Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "Культура" в Калужской области удалось построить и отремонтировать более 50 домов культуры, еще 2 объекта строятся, 29 детских школ искусств привели в порядок.

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