Владислав Шапша встретился в Калуге с министром культуры России Ольгой Любимовой

В Калуге прошла рабочая встреча Министра культуры России Ольги Любимовой и губернатора области Владислава Шапши Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "Культура" в Калужской области удалось построить и отремонтировать более 50 домов культуры, еще 2 объекта строятся, 29 детских школ искусств привели в порядок.