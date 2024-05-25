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Российский Chery Tiggo 7 Pro (XCite X-Cross 7) под угрозой? Первые машины уже в салонах, но сотни сотрудников завода отправлены в простой

Российский Chery Tiggo 7 Pro (XCite X-Cross 7) под угрозой? Первые машины уже в салонах, но сотни сотрудников завода отправлены в простой

Сейчас на автозаводе в Санкт-Петербурге производят автомобили под брендом XCite. Первая модель X-Cross 7 уже начала поступать к дилерам «Автозавод Санкт-Петербург», ранее известный как завод Nissan, переводит 317 своих работников в режим простоя, о чем сообщает ТАСС.

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