Указ подписан: что ждет всех, у кого есть кредит и квартира

Новый указ, касающийся регулирования ипотечного рынка и поддержки заемщиков, напрямую затронет всех, у кого одновременно есть квартира и кредит — будь то ипотека, потребительский заем под залог жилья или несколько обязательств сразу.
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