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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл о штрафах Ферстаппена: «Я в восторге от Макса и ненавижу, когда он вытворяет подобное. Он лучше этого»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» считает, что Максу Ферстаппену нужно пересмотреть свой подход к борьбе на трассе после инцидентов с Ландо Норрисом на первых кругах Гран-при Мехико.

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