Более 50 беженцев из Курска прибыли в Самару

В Самаре продолжается прием беженцев из регионов, пострадавших от военных действий. На этот раз в город прибыли 57 человек из Курской области, в том числе 41 гражданин с ограниченными возможностями и трое детей.
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