В Казани подросток на питбайке сбил полицейского

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения на питбайке и сбил сотрудника полиции при попытке скрыться, сообщили в следственном управлении СК России по Татарстану.
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