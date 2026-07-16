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Аргументы и Факты

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В Казани подросток на питбайке сбил полицейского

В Казани подросток на питбайке сбил полицейского

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения на питбайке и сбил сотрудника полиции при попытке скрыться, сообщили в следственном управлении СК России по Татарстану.

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