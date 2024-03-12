Теннисист Новак Джокович на турнире Masters впервые проиграл лаки-лузеру

Сербский теннисист Новак Джокович установил личный антирекорд. На турнире категории Masters в Индиан-Уэллсе спортсмен проиграл итальянцу Луке Нарди, находившемуся за пределами топ-100 мирового рейтинга, сообщил «Чемпионат».
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