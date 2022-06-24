Россия и Белоруссия координируют усилия в "необъявленной войне с Западом"

Москве и Минску необходимо принять срочные меры для укрепления своих военных возможностей перед лицом необъявленной войны со стороны Запада, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным.
Москве и Минску необходимо принять срочные меры для укрепления своих военных возможностей перед лицом необъявленной войны со стороны Запада, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным.
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