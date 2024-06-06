Семья Заворотнюк сообщила, как лечили актрису на протяжении пяти лет

В конце весны 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. На протяжении 5 лет актриса отважно сражалась с тяжелым недугом, однако, к великому сожалению, ее состояние ухудшилось, и болезнь оказалась сильнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии