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Царьград

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В Ростове власти не вернули горячую воду тысячам горожан в центре и на Западном

В Ростове власти не вернули горячую воду тысячам горожан в центре и на Западном

Коммунальное благо пообещали к следующей среде.Прокатившееся в конце весны отключение горячей воды в Ростове-на-Дону пока ещё доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов в центральной части города и западном жилом массиве.

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