В России создали посвященный Дональду Трампу iPhone 16 Pro в стиле его галстука

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar анонсировала новую коллекцию, посвященную победе Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года.
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