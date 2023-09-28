Председатель Госдумы поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Вячеслав Володин подчеркнул, что благодаря профессионализму и ответственности работников, внедрению передовых технологий, модернизации инфраструктуры атомная отрасль России занимает лидирующие позиции в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии