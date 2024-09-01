Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ

Обстановка на месте возгорания спокойная, угрозы для людей и функционирования завода нет. При этом в пресс-службе МЧС подчеркнули, что иная информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.
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