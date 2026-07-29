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Нижегородская правда

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Новые сорта пшеницы представили в Городецком округе

Новые сорта пшеницы представили в Городецком округе

Праздник первого снопа прошел на опытных полях в деревне Кленово Городецкого округа. Первые колосья новых для Нижегородской области сортов пшеницы «Ермоловка» и «Болдинская» срезали серпом в колхозе имени Куйбышева, тем самым дав старт уборочной кампании в районе.

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