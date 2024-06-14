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Лига наций (жен). Канада сыграет с Францией, Италия против США, Япония встретится с Сербией, другие матчи

Лига наций Женщины Фукуока, Япония Канада – Франция – 6.00   Италия – США – 9.30   Япония – Сербия – 13.

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