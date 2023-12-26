Воевавший в Марьинке майор Трошин отметил, что звонок Путина – большая честь

РИАМО - 26 дек. Командир танкового батальона Александр Трошин, которому после взятия Марьинки в ДНР присвоили звание майора, рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Известия».
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