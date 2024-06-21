Депутат Белик: Россия готова участвовать в саммитах мира на своих условиях

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик напомнил западным и украинским политикам, что Россия пойдёт на переговоры с Киевом о мире лишь если будут выполнены озвученные Владимиром Путиным условия.
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