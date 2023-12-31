В Японии начнет править династия рептилоидов: Дмитрий Медведев сделал прогноз на 2024 год

На исходе очередного года многие политики и эксперты делают прогнозы на ближайшее будущее. На это 30 декабря обратил внимание у себя в Telegram-канале бывший президент РФ и экс-глава российского правительства, действующий заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.