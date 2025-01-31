✔ Рыбалка 21 октября 2007 года * SHUM68

Однажды, в воскресенье, безоблачной порой.Нет. Всё же небо хмурилось, и был такой "отстой".Но, это всё не важно, ведь все мы рыбаки,Плюём мы на погоду, собрались и пошли!Нет, в этот раз поехали, да прям на "Жигулях"Туда, где нам сказали, живут на пескарях.