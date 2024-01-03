Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    👍Как мужчина проуч...
  • lenivka
    А я бы просто предупредила их,чтоб они убрали за собой мусор.И мне не жалко ,что они там семьей сели поесть.Мне не п...Как мужчина проуч...
  • Иван Агеев
    Как-то похер пиндосовские страдания и их способы пакостить друг другу. У нас вряд ли кто пришёл бы на чужое подворье ...Как мужчина проуч...

15 переписок с людьми, которые умеют поставить в тупик своим ответом

15 переписок с людьми, которые умеют поставить в тупик своим ответом

Есть такие люди, с которыми переписываться - всегда вызов, потому что каждый раз ждешь, что они нет-нет да и выдадут какой-то перл, на который ты уже ничего не сможешь ответить, ну разве что подходящим смайликом.

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