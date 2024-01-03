15 переписок с людьми, которые умеют поставить в тупик своим ответом

Есть такие люди, с которыми переписываться - всегда вызов, потому что каждый раз ждешь, что они нет-нет да и выдадут какой-то перл, на который ты уже ничего не сможешь ответить, ну разве что подходящим смайликом.
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