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В Керчи пройдет Ярмарка Добра

В Керчи пройдет Ярмарка Добра

Уже в эту субботу 16 октября пройдет Ярмарка Добра!!! Место: территория гостиничного комплекса «Мечта Тея» Время: с 12:00 до 18:00 Что будет: ? Фотозоны, фотограф ? Живая музыка Изделия ручной работы: - Кожаные изделия (обложки, сумки , ремни и т.

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