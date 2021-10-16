В Керчи пройдет Ярмарка Добра

Уже в эту субботу 16 октября пройдет Ярмарка Добра!!! Место: территория гостиничного комплекса «Мечта Тея» Время: с 12:00 до 18:00 Что будет: ? Фотозоны, фотограф ? Живая музыка Изделия ручной работы: - Кожаные изделия (обложки, сумки , ремни и т.