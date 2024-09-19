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Россиянам посоветовали регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту

Краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витаминов и питательных веществ по сравнению с белокочанной, в том числе антиоксидант антоциан, необходимый для здоровья для нервной системы и мозга, рассказала терапевт Светлана Каневская.

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