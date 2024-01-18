Ветлугин о продолжительности карьеры: «Экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет»

В декабре спортсмен занял 14-е место на чемпионате России в Челябинске. – Появляются проблемы с мотивацией после таких результатов? Это же тоже часть рефлексии.
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