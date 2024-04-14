Церковный праздник, 15 апреля 2024 года: какой сегодня отмечают православные, приметы и запреты Ирэн ОрлонскаяСегодня, 15 апреля 2024 года, верующие православные из разных уголков планеты отмечают память святого Тита Чудотворца.